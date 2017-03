18-jarige scooterbestuurder zwaar gewond na frontale botsing

De politie is op zoek naar getuigen van een ernstige aanrijding op vrijdag 3 maart in Echteld. Een 18-jarige man uit Echteld raakte hierbij ernstig gewond.

De man is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De man reed omstreeks 06.20 uur met zijn scooter over de Stationsweg in Echteld komend vanuit de richting Tiel toen hij, door nog onbekende oorzaak, frontaal botste op een andere tegemoet komende scooterbestuurder (een 18-jarige man uit Ochten) . Beide scooterrijders kwamen hierop ten val.

De man uit Echteld raakte ernstig gewond. De man is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Hij heeft mogelijk hersenletsel. Ook de man uit Ochten hield verwondingen over aan de aanrijding en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht. Graag komt zij in contact met getuigen van het ongeval die nog niet met de politie hebben gesproken.