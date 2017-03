Man (54) verbrand in woning Hansweert

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een woning in het Zeeuwse Hansweert verwoest door een gasexplosie en de brand die daarop volgde.

Toen de brandweer na het blussen de woning doorzocht, trof zij een overleden persoon aan. Aan de brand in de woning aan de Oude Kerkstraat ging een explosie vooraf, waarbij alle ramen in de woning aan diggelen gingen. Netbeheerder Enduris wist het gas naar de woning af te sluiten. Dat ging vanwege de felle brand niet in de woning, maar moest verderop in de straat gebeuren. Daardoor duurde het langer voordat de brandweer het vuur onder controle kreeg. Dit meldt Omroep Zeeland zaterdag.

De eerste melding van de brand kwam rond 03.44 uur bij de hulpdiensten binnen, maar pas rond 08.30 uur kon het sein brand meester worden gegeven. De woning kon niet meer gered worden. De twee naastgelegen woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

Pas toen de brandweer de woning kon betreden, ontdekte brandweerlieden het stoffelijk overschot. Eerder was men ervan uitgegaan dat er niemand meer in het pand aanwezig was, toen de explosie plaatsvond.