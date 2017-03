Mogelijk misdrijf bij dood man (50) Blitterswijck

Rond 9.50 uur kreeg de politie vrijdag de melding van familieleden van de man dat het slachtoffer dood in zijn woning aan de Jan Franssenstraat was aangetroffen. Over de omstandigheden hoe hij is aangetroffen doen verschillende geruchten de ronde. De politie kan hier op dit moment niet meer over melden, omdat dit nog wordt onderzocht.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. In het onderzoek wordt onder andere sectie op het lichaam van het slachtoffer verricht. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf.



Onderzoek in woning

Vrijdagochtend is het politieonderzoek gestart, en dit bestond onder andere uit een buurtonderzoek, maar ook onderzoek in en rondom de woning van het slachtoffer. Ook zaterdag vindt er nog onderzoek plaats bij het huis aan de Jan Franssenstraat. Het gaat hierbij onder andere om forensisch onderzoek (sporenonderzoek).



De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Ongeveer 25 rechercheurs en politiemedewerkers onderzoeken de zaak.