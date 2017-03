Tiener (15) aangehouden na poging gewapende overval op tankstation

Zaterdagavond rond 18.50 uur meldde een medewerkster van een tankstation aan de Vaanweg in Rotterdam dat er zojuist een poging overval geweest in haar zaak.

Dankzij haar doortastende optreden en goede signalement konden agenten binnen tien minuten een verdachte aanhouden.

De medewerkster was aan het stofzuigen in het winkelgedeelte toen ineens een gemaskerde man voor haar neus stond. Hij eiste geld. Ze dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar merkte toen het steekwapen in zijn hand op.

Koelbloedig antwoordde ze hem dat ze het geld voor hem zou halen, en liep naar het beveiligde gedeelte rond de kassa. Daar sloeg ze de deur dicht, vergrendelde die en kondigde aan dat ze de politie ging bellen. Daarop vluchtte de verdachte het tankstation uit.



De dame had ondanks de schrik een bijzonder goed signalement doorgegeven, waardoor toegesnelde agenten al snel een verdachte konden aanhouden, die bijzonder jong bleek te zijn. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Rhoon.



De politie doet nader onderzoek.