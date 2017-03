Dode bos Hattem blijkt 30-jarige vrouw uit Apeldoorn, geen aanwijzingen misdrijf

Het lichaam dat zondagochtend in een bos aan de Wapenveldermolenweg in Hattem werd aangetroffen, blijkt van een 30-jarige vrouw uit Apeldoorn te zijn. Dit meldt de politie zondagavond

'Het lichaam is inmiddels overgebracht naar het mortuarium. Het gebied rondom de vindplaats van het lichaam is weer vrijgegeven', aldus de politie.

Geen aanwijzingen misdrijf

Het onderzoek tot nu toe heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat het hier om een misdrijf gaat. Om definitief uitsluitsel te geven over de doodsoorzaak zal maandag nog sectie worden gedaan op het lichaam. Ook gaat de politie nog met verschillende mensen in gesprek. Zo hoopt de politie duidelijk te krijgen wat er met de vrouw is gebeurd.

Een voorbijganger trof het lichaam rond 7.10 uur aan in het bos nabij de Wapenveldermolenweg vlak voor de T-splitsing met de Leemculeweg en alarmeerde direct de politie. Aangezien de doodsoorzaak van de vrouw onduidelijk was, werd direct opgeschaald. Het gebied werd afgezet zodat forensisch rechercheurs sporenonderzoek konden doen.