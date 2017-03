Lichaam aangetroffen in bos bij Hattem

De politie heeft zondagochtend in het Gelderse Hattem een lichaam aangetroffen in een bos. Dit meldt de politie zondag.

Melding

De politie kreeg de melding rond 07.00 uur. Het lichaam werd door een passant aangetroffen in het bos aan de Wapenveldermolenweg in Hattem. De politie heeft het gebied rond de vindplaats van het lichaam afgezet en is een onderzoek gestart.

Onderzoek gestart

Het is op dit moment nog niet bekend of het een misdrijf betreft en of het om een man of vrouw gaat. Ook is er nog niks bekend onder welke omstandigheden het lichaam is aangetroffen. Forensische specialisten van de politie zijn een onderzoek gestart om sporen veilig te stellen.