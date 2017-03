Politie houdt rekening met misdrijf dood in bos gevonden vrouw

De politie heeft zondagochtend in het Gelderse Hattem een lichaam van een overleden vrouw aangetroffen in een bos. Dit meldt de politie, die rekening houdt met een misdrijf, zondag.

Melding

De politie kreeg de melding rond 07.10 uur. Het lichaam is door een voorbijganger aangetroffen in het bos aan de Wapenveldermolenweg vlak voor de T-splitsing met de Leemculeweg in Hattem. De politie heeft het gebied rond de vindplaats van het lichaam afgezet en is een onderzoek gestart.

Forensisch onderzoek

Aangezien de doodsoorzaak van de vrouw onduidelijk is, is direct opgeschaald. Forensische specialisten van de politie zijn een onderzoek gestart om sporen veilig te stellen.

Politiehelikopter

Ook worden er door een helikopter foto’s gemaakt om zo de omgeving in kaart te brengen. Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om de identiteit van de vrouw te achterhalen.

Informatie

De politie vraagt mensen die mogelijk informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn om contact op te nemen via 0900 8844. Op dit moment zijn er nog veel vragen. De politie komt daarom graag in contact met mensen die de afgelopen dagen iets gezien hebben wat mogelijk met dit incident te maken heeft. Deze mensen worden verzocht te bellen met de politie via 0900 8844.