Met mes gestoken en beroofd slachtoffer Oosterpark aan verwondingen overleden

De man die afgelopen vrijdagavond in het Oosterpark in Amsterdam werd beroofd en gestoken is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Identiteit nog onbekend

'De recherche heeft veel moeite gedaan om zijn identiteit te achterhalen. Dit is tot nu toe nog niet gelukt', aldus de politie. Rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing hebben kunnen achterhalen dat het slachtoffer in een winkel in de omgeving van de Kalverstraat een aankoop heeft gedaan.

Videobeelden

Het slachtoffer staat op de videobeelden van de bewakingscamera's. Op deze foto's heeft het slachtoffer een bril op die hij in het Oosterpark niet droeg. De foto's van het slachtoffer worden in eerste instantie alleen via de media in Amsterdam, Rotterdam en Noord-Holland getoond.

Vier verdachten

Rechercheurs houden er rekening mee dat bij de straatroof vier verdachten betrokken kunnen zijn. Het Oosterpark is vrijdagnacht en een gedeelte van de zaterdag afgesloten geweest voor onderzoek. Ruim 15 politiemensen hebben ruim drie uur, op linie, het gehele park op sporen en voorwerpen doorzocht.

Autopsie

Het onderzoek is in handen van een Team Grootschalige Opsporing. De rechercheurs gaan op dit moment uit van een uit de hand gelopen beroving waarbij gestoken is. Op het stoffelijk overschot zal autopsie verricht worden om de feitelijke doodsoorzaak vast te stellen.

Mensen die informatie hebben over dit ernstige incident worden dringend verzocht contact met de politie op te nemen via 0900-8844. Als u anoniem uw kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Als men liever rechtstreeks iemand van Roze in Blauw aan de lijn wil hebben bel dan 0881691234.