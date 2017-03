Man aangehouden na inhalen en remmen voor ambulance

Vrijdagavond, omstreeks 20.00 uur, reed er op de A59 tussen Heesch en ’s-Hertogenbosch een ambulance. Dit was een grote ambulance die ingericht is als intensive care. De ambulance reed ruim boven de toegestane maximum snelheid met optische- en geluidsignalen. In de ambulance lag iemand die met spoed naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebracht werd en in een levensbedreigende situatie verkeerde.

Gevolgd, ingehaald en geremd

Een groot deel van de rit werd deze ambulance op zeer korte afstand gevolgd door een kleine zwarte auto. Op een bepaald moment heeft de kleine zwarte auto de ambulance ook rechts ingehaald en ging voor de ambulance in de remmen.

'Het moge duidelijk zijn dat dit rijgedrag mensenlevens op het spel zet en dat wij dit incident hoog opnemen. De bestuurder van de zwarte auto is door ons op verdenking van overtreding van artikel 5 Wegenverkeerswet, het gevaar of hinder veroorzaken op de openbare weg aangehouden', aldus de politie. Het gaat om een 46-jarige inwoner uit Roosendaal. De politie heeft zijn auto inbeslaggenomen en de verdachte werd gehoord.

Getuigen

Op basis van de eerste melding van dit incident is er een getuigenoproep geplaatst. Na gesprekken met de betrokken chauffeurs is echter niet vast komen te staan dat er sprake was van kwade opzet. De betrokken automobilist is na verhoor in vrijheid gesteld. Ondanks dat de man in vrijheid is gesteld, is de man nog steeds verdachte en loopt het onderzoek nog.