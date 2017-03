Bizarre vondst; voorbijgangers treffen lijkkist aan in bosjes

De politie in Rotterdam kreeg zaterdagmiddag een wel heel bizarre melding. Voorbijgangers zagen in de bosjes in de wijk IJsselmonde een lijkkist liggen en waarschuwden direct de politie. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Leeg

De politie kwam ter plaatse en haalde het deksel van de kist af en deze 'bleek gelukkig leeg te zijn', aldus de politie. De lijkkist is door de politie weggehaald. Op dit moment is nog niet bekend hoe de lijkkist daar terecht is gekomen. De politie is een onderzoek gestart.