PVV zakt 4 zetels, CDA en D66 krijgen er elk 3 zetels bij

De VVD verliest ook 1 zetel terwijl de SP er weer 2 is gestegen. De PvdA is per saldo 2 zetel gezakt. GroenLinks is 1 zetel achteruitgegaan. 50PLUS staat nu op 5 zetels, evenals de Partij voor de Dieren.

Meer mogelijke regeringscombinaties ontstaan

'Doordat de PVV zo wegzakt komen er ook meer zetels beschikbaar voor de andere partijen, waardoor er meer mogelijke regeringscombinaties in de buurt

van de 75 zetels komen. Twee mogelijke combinaties staan nu boven de 75 zetels: VVD+CDA+D66+GroenLinks (79) en CDA+D66+GroenLinks+SP+PvdA (78). Maar ook de combinatie VVD+CDA+GroenLinks+SP staat inmiddels op 75', stelt De Hond.

Kleinere partijen ook inzetbaar

Niet alleen kunnen er dan steeds meer combinaties van 4 partijen gevormd worden om een kabinet te vormen, maar ook zou een van de kleinere partijen als vijfde partij een rol kunnen spelen om de 76 zetels te halen.

'Hoe meer combinaties van 4 of 5 partijen er mogelijk zijn, hoe sterker de rol van CDA en D66 zal zijn bij de vorming van een kabinet', stelt De Hond.

'Forse stijging nog mogelijk'

De Hond sluit niet uit dat er nog een kans is dat tussen vandaag en 15 maart toch nog 1 of 2 partijen fors gaan stijgen. 'Maar dan moet er hetzij bij een debat iets heel bijzonders gebeuren of een ingrijpende externe gebeurtenis plaatsvinden', aldus De Hond.