Drie aanhoudingen na dodelijk schietincident café Oostburg

De politie heeft zaterdag drie mannen aangehouden die worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het dodelijke schietincident in een café aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Arrestatieteam

'Het gaat om een 20-jarige man uit Zoetermeer. Hij werd door een arrestatieteam aangehouden in een auto op de Tractaatweg in Axel. Rond 17.00 uur werd op de Maaidijk in Oostburg een 19-jarige man uit Breskens aangehouden. Tot slot meldde zich zaterdagavond om 23.40 uur op het politiebureau in Terneuzen een 27-jarige man uit Breskens', aldus de politie. De drie mannen zijn voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht, waar ze zijn ingesloten. De mannen worden zondag verhoord.

Vrijheid

Tijdens de zoektocht naar de daders zijn nog twee mannen aangehouden. Zij bleken niks met het schietincident te maken te hebben en zijn na verhoor in vrijheid gesteld.

Oproep

De politie sluit meer aanhoudingen voor dit ernstige incident niet uit en roept direct betrokkenen dan ook op om zich vrijwillig te melden op een politiebureau.

Politieonderzoek

De politie is volop bezig om getuigen te horen en met het sporenonderzoek. De plaats van het incident is ook zondag nog afgesloten voor sporenonderzoek. Zondag wordt door het Nederlands Forensisch Instituut sectie op het lichaam van het slachtoffer verricht.