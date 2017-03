Natuurlijke dood man in auto Belgisch kenteken parkeerplaats A58

Belgisch kenteken

Een politieagent die klaar was met zijn nachtdienst zag zondagochtend de auto van de man staan op de parkeerplaats langs de A58 in de richting van Roosendaal naar Bergen op Zoom. De hele parkeerplaats werd afgezet en medewerkers van de forensische opsporing hebben onderzoek verricht op de auto met Belgisch kenteken en het slachtoffer.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Het slachtoffer werd uit de auto gehaald en overgebracht naar Breda voor verder onderzoek naar de doodsoorzaak. De auto werd daarna weggetakeld en rond 12.30 uur werd de parkeerplaats weer vrijgegeven door de politie.

Update 15.40 uur: Geen misdrijf

Uit nader onderzoek bleek dat het ging om een 54-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij was vrijdag aan het eind van de middag voor het laatst gezien in het centrum van Roosendaal.

Sindsdien ontbrak ieder spoor en was hij door zijn familie bij de politie als vermist opgegeven. Verder blijkt dat de man op een natuurlijke manier is overleden. In ieder geval is er geen sprake van een misdrijf. Het politieonderzoek is hiermee afgerond.