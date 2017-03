Goirlenaar (78) rijdt met auto tegen boom en overlijdt

Zondagochtend is een 78-jarige Goirlenaar omgekomen nadat hij met zijn auto van de weg raakte en tegen een boom reed. Dit meldt de politie zondag.

Rond 09.30 uur kreeg de politie een melding dat er op de Poppelseweg in Goirle een auto tegen een boom was gereden. Daar troffen zij de auto met daarin de gewonde 78 jarige Goirlenaar.

Portemonnee

De man verklaarde ten overstaan van de politie nog dat hij op zoek was geweest naar zijn portemonnee en zodoende de macht over het stuur verloor. Hij werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn toestand zienderogen verslechterde. De man overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.