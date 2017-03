Primeur Rotterdam met onbemande afhaalpunten stadsgarages

Zeven dagen per week, dag en nacht kunnen bewoners, bezoekers, werknemers en ondernemers gebruik maken van een kluizenwand in de gemeentelijke stadsgarages Schouwburgplein 2 en de Boompjes.

Vrijheid

Wethouder Langenberg: 'Dit afhaalsysteem geeft vrijheid, doordat pakketjes en online aankopen ook hier kunnen worden bezorgd. In de toekomst kun je zelfs winkelen op de Lijnbaan of Koopgoot en je aankopen alvast naar je kluisje laten brengen. Zo kun je zonder zware tassen verder genieten van een dagje Rotterdam.' De kluizen zijn voor iedereen te gebruiken. Via een code op het afhaalbewijs gaat de voetgangersdeur van de stadsgarage en het betreffende kluisje open.

Handsfree shoppen en herhaalrecepten bezorgen

Naast het bezorgen van pakketjes kunnen de kluizen ook worden gebruikt om monteurs ’s nachts te bevoorraden zodat zij de volgende dag bij hun eerste opdracht de juiste spullen hebben. Of voor het afleveren van medicatie op herhaalrecept. Het winkelend publiek krijgt er ook voordeel van, want binnenkort krijg je in Rotterdam de mogelijkheid tot handsfree shoppen. Tijdens het winkelen, kunnen de aankopen door de winkelier in een kluisje worden gezet, zodat de klant zonder tassen verder kan winkelen. Later die dag haalt de klant de spullen op.

Over de Buren Afhaalcentrum

In Rotterdam zijn al enkele afhaalpunten van de Buren te vinden. CEO Robin Dragstra van de Buren geeft uitleg. 'Momenteel bouwen we aan een netwerk van afhaalpunten die allerlei partijen, zowel door retail, e-commerce als de pakketlogistiek kan worden benut. Naast de toepassingen voor consumenten, ontvangen wij vanuit de zakelijke sector steeds meer signalen dat er een grote behoefte aan multifunctionele afhaalpunten bestaat.'

Meer informatie over parkeren in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft zeventien stadsgarages waar parkeren twee keer zo goedkoop is als op straat. Op de website parkereninrotterdam.nl staan alle stadsgarages. Ook kunnen parkeerders via deze website een plek in een stadsgarage reserveren of een voordeelkaart afnemen. De P+R-terreinen zijn in de weekends gratis en doordeweeks bedraagt een dag parkeren €2,- voor een hele dag in combinatie met het openbaar vervoer.