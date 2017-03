Bewoners gewond bij gewelddadige inbraak Hattem

De bewoners van een woning in Hattem zijn zaterdagavond gewond geraakt toen zij bij thuiskomst op twee inbrekers stuitten die zich nog in hun woning bevonden. Dit meldt de politie zondag.

Gewelddadige confrontatie

De bewoners kwamen zaterdagavond rond reeks 19.30 uur thuis bij hun woning aan de Hogenkamp. Bij thuiskomst overliepen zij de inbrekers, die nog in de woning waren. Vervolgens ontstond er een confrontatie tussen de bewoners en de inbrekers waarbij de inbrekers geweld gebruikten richting de bewoners en waarbij deze letsel opliepen.

Bewoners gewond

Daarna gingen de twee inbrekers er vandoor in de richting van de snelweg en sloegen zij linksaf de Vlierkamp op. De man en vrouw liepen meerdere verwondingen op. Beiden werden door ambulancepersoneel behandeld en moesten zich onder doktersbehandeling stellen. De politie heeft direct een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval die nog niet met de politie hebben gesproken. Heeft u rondom het genoemde tijdstip iets gezien wat kan helpen bij het onderzoek of mogelijk deze zaak op kan lossen? Neemt u dan contact op met de politie via het meldformulier of bel 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Bel M 0800-7000.