Uitslaande brand in azc Grave, 28-jarige bewoner aangehouden

Een 28-jarige bewoner van het AZC is aangehouden voor brandstichting in een gebouw op het AZC-terrein aan het Intendanceplansoen.

Rond 19.00 uur stichtte de man brand in een kamer op de bovenste verdieping van een gebouw. Daarna verschanste hij zich in de keuken ernaast. Daar gooide hij spullen uit het raam en ook hier stak hij iets aan.

Specialisten van de politie werden ingeschakeld om de man uit het pand te halen. Dit gebeurde rond 20.40 uur. Vervolgens kon de brandweer beginnen met blussen en vijf minuten later werd het sein brandmeester gegeven. De man werd voor controle naar het ziekenhuis vervoerd en daarna overgebracht naar het politiebureau. De bewoners van het AZC werden opgevangen in een sporthal op het terrein en konden later terugkeren.