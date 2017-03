Arrestatieteam houdt 16-jarige aan voor dodelijk schietincident café

Zondagmiddag heeft een arrestatieteam van de politie een 16-jarige jongen gearresteerd omdat hij er van verdacht wordt betrokken te zijn bij het dodelijke schietincident afgelopen vrijdagavond in een café aan de Burgemeester Erasmusstraat in het Zeeuwse Oostburg. Dit meldt de politie zondag.

'Het politieonderzoek rond het dodelijke schietincident, waarbij een 24-jarige man uit Oostburg overleed, is in volle gang', aldus de politie. De 16-jarige jongen uit Groede werd zondagmiddag in Etten-Leur door het arrestatieteam aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht.

Verhoren

Ongeveer om dezelfde tijd werd in Breskens een 21-jarige jongeman uit deze plaats aangehouden. Hij is naar het cellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. Beiden mannen zullen worden verhoord worden.

Drie eerdere aanhoudingen

Afgelopen zaterdag hield de politie al drie mannen aan die verdacht worden betrokken te zijn geweest bij het dodelijke schietincident.