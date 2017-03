Dode op snelweg A10 na ruzie

Het stel had de auto met Pools kenteken op de vluchtstrook geparkeerd en waren uitgestapt uit omdat ze ruzie hadden. De vrouw is de snelweg opgelopen en de man heeft volgens de politie nog geprobeerd haar in veiligheid te brengen, maar het was al te laat. Beiden werden op de snelweg geraakt door verschillende auto's. In de auto zaten in totaal vijf mensen. De politie zegt dat de vrouw mogelijk onder invloed van alcohol was. De weg, tussen Oud-Zuid en knooppunt De Nieuwe Meer, was lange tijd afgesloten voor het verkeer.