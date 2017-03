Arrestatie in onderzoek naar schietincident Oss

De politie hield maandagochtend rond 7.30 uur in een TBS-instelling in Venray een 45-jarige man aan. Hij wordt ervan verdacht op woensdag 1 april 2015 in een woning in Oss op de bewoonster te hebben geschoten. Het onderzoek gaat onverminderd verder.

Op woensdag 1 april 2015 rond 20.15 uur werd in een woning aan de Narcishof in Oss een 34-jarige rijschoolhoudster beschoten door een man. De vrouw raakte lichtgewond. De schutter verliet hierna de woning.

Belangrijke fase

De politie gaat er niet vanuit dat het onderzoek met deze aanhouding rond is. In deze belangrijke fase is het rechercheteam afhankelijk van meer informatie. Daarom presenteert het team vanavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant nieuwe feiten rond het onderzoek.



De nu aangehouden verdachte zit op dit moment vast in verband met een gewapende overval, die op vrijdag 27 maart 2015 werd gepleegd op een winkel in het Overijsselse Holten. Hij werd daarvoor in april 2015 aangehouden in Duitsland.