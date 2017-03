Dode vrouw aangetroffen in kanaal bij Best

In het Wilhelminakanaal bij Best is maandagmorgen het lichaam van een vrouw aangetroffen. Dit heeft Politie Oost-Brabant bekendgemaakt.

Het betreft een 67-jarige vrouw uit Best. De vrouw werd ter hoogte van de Bedrijfsweg in Best gevonden. De vrouw is door de politie en brandweer met een hoogwerker uit het kanaal gehaald, zo weet Omroep Brabant. De doodsoorzaak wordt door de politie onderzocht.