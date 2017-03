Man die nog gevangenisstraf moet uitzitten, ontkomt bij controle

De politie is op zoek naar een 55-jarige man uit Etten-Leur die zondagmiddag er op de Schoolstraat vandoor ging in zijn auto tijdens een controle. Daarbij sleurde hij achteruitrijdend een politieman nog even mee die bij het linkervoorportier stond.

De agent kon nog net op tijd opzij stappen om uit het raakvlak van die deur te komen en voorkwam daarmee lichamelijk letsel. De vluchter heeft nog een gevangenisstraf openstaan, hij moet nog 462 dagen zitten.

Een agent stond met zijn dienstauto ter hoogte van de Vier Heultjes met de Veerweg. Hij zag dat een auto met hoge de Wendelnesseweg Oost inreed. Hij besloot de auto te volgen. Hij zag dat de bestuurder zijn voertuig aan het eind van de Schoolstraat tot stilstand bracht en weg sprintte in de richting van de Hoofdstraat. De diender haalde de vluchter in en kon hem staande houden. De man overhandigde zijn rijbewijs waarna beiden terugliepen naar de auto. Plotseling ging de man met er opnieuw vandoor, hij rende naar zijn auto waarvan de motor nog liep. Hij stapte in en reed achteruit terwijl de politieman nog pepperspray in zijn gezicht sproeide. De politieman werd een klein stukje meegesleurd en moest opzij springen om letsel te voorkomen. Er ontstond opnieuw een achtervolging. De verdachte reed met zijn auto met hoge snelheid een vakantiepark op. Daar liet hij zijn auto achter. Ondanks een zoekactie werd hij niet meer aangetroffen. De auto van de verdachte is in beslag genomen. Zijn rijbewijs wat de man ter controle afgaf is vanwege gevaarlijk rijgedrag ingevorderd.