Chinook-helikopter maakt noodlanding op basis Gilze-Rijen

Een Chinook-helikopter van de luchtmacht heeft een voorzorgslanding gemaakt op de basis in Gilze-Rijen.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht was er in de cockpit van de helikopter een storing. "Er ging een lampje branden en de piloot dacht ook rook waar te nemen in de cockpit."

De piloot heeft het toestel veilig aan de grond gezet. Niemand raakte gewond. Gilze-Rijen is de helikopterbasis van de Koninklijke Luchtmacht.