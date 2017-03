Inbreker Rotterdams café is slecht in verstoppen

Zondagochtend rond 05.00 braken twee mannen in bij een café aan de Rotterdamse Abtsweg. Ze zaten niet veel later in de boeien.

Omstreeks 05:10 uur belden een getuige 112, omdat er bonkende geluiden uit het café klonken. Apart, want het was inmiddels gesloten. Hij zag kort daarvoor ook twee mannen bij het café. Agenten zagen dat het rolluik was geforceerd. Met enige moeite kregen ze het rolluik omhoog en ze stapten via een vernielde ruit het café binnen. Daar zagen ze een ravage: vernielde gokkasten, een overhoop gehaalde kassa én een tas met het geroofde muntgeld.

De agenten doorzochten het café. In de rookruimte zagen ze een kast staan. Op zich niet bijzonder, maar in dit geval wel omdat er twee benen uitstaken. Die benen bleken van een 33-jarige Rotterdammer die meteen werd aangehouden. Agenten hadden al vrij snel een idee bij de tweede verdachte. Die 27-jarige plaatsgenoot werd kort daarna in zijn woning aangehouden.