Ministerie BZK zet Facebook in om Nederlanders naar de stembus te lokken

Bovenaan tijdlijn

Nederlandse Facebookgebruikers zien op verkiezingsdag een opvallende herinnering om te gaan stemmen bovenaan hun tijdlijn. Dit zogenaamde Voter Megaphone-bericht bevat een link naar een kaart waarop men het dichtstbijzijnde stemlokaal kan vinden.

Delen

Daarnaast vraagt het Facebookers of ze al gestemd hebben, zodat ze dat kunnen delen met hun vrienden en familie. Deze tool wordt ingezet in het kader van de Elke Stem Telt campagne van het ministerie van BZK.

Plasterk

Minister Plasterk: 'Ik ben blij dat we naast onze spotjes op tv en radio de samenwerking met Facebook zijn aangegaan om ook hét kanaal te kunnen inzetten dat zo populair is onder met name jongeren. Ik vind het belangrijk dat zij direct meedoen aan de democratie en het belang daarvan via Facebook ook delen met elkaar. Bewezen is dat de tool helpt elkaar te motiveren ook te gaan stemmen.' De Voter Megaphone van Facebook was eerder populair tijdens de verkiezingen in de Verenigde Staten en het referendum in Groot-Brittannië.

Herinnering stempas en ID

Naast een oproep om te gaan stemmen, krijgen Nederlanders in de week voor de verkiezingen ook een herinnering in hun Facebook nieuwsoverzicht te zien dat ze hun stempas en identiteitsbewijs klaar moeten leggen. Met name jongeren raken hun stempas nog wel eens kwijt en worden zo dan doorverwezen naar elkestemtelt.nl, waar informatie staat over hoe je dan een nieuwe stempas aanvraagt.