Gestolen 45 km auto teruggevonden in Delfzijl

In Delfzijl is maandagmiddag een gestolen 45 km auto terug gevonden die eerder die dag werd gestolen in Winschoten. De politie heeft hierbij een verdachte aangehouden.

Omstreeks 12.15 uur deed de eigenaar van het voertuig de melding bij de politie dat de auto was gestolen vanaf de Van Heemskerkstraat in Winschoten. Daarnaast deed zij een oproep via social media op uit te kijken naar de oranje auto.

Rond 13.05 uur werd het voertuig gezien op de Nieuweweg in Farmsum. Hierna ontstond een korte achtervolging door de politie. De bestuurder van het gestolen voertuig reed een weg in waar de politieauto niet verder kon en wist hierdoor te ontkomen.

Niet veel later werd de oranje 45 km auto aangetroffen bij het scoutinggebouw aan de Vlotterweg in Delfzijl. Volgens de eigenaar van de auto had het voertuig alleen een lekke band aan de diefstal overgehouden.