Onderzoek steekincident Nieuwestad Leeuwarden afgerond

Het onderzoek van de politie, naar het steekincident in Leeuwarden aan de Nieuwestad van 12 november 2016 waarbij een man in zijn rug werd gestoken, is afgerond. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Te hulp geschoten

Een 24-jarige inwoner van Leeuwarden raakte gewond toen hij samen met een vriend een man wilde helpen die door een groep van vijf of zes mannen werd lastig gevallen. Daarbij is hij in zijn rug gestoken. De vriend, een 22-jarige man uit Leeuwarden, liep verwondingen aan zijn hoofd op door een aantal klappen die hij heeft gekregen.

Zes aanhoudingen

In het onderzoek zijn tussen 17 januari en 3 maart zes verdachten aangehouden, allen mannen uit Leeuwarden, in leeftijd tussen 18 en 21 jaar. Ze zijn allen verhoord. Een van de aangehouden verdachten bleek later niets met deze te maken te hebben. Hij is geen verdachte meer. Een van de verdachten zit nog vast. Hij wordt dinsdag 7 maart voorgeleid aan de Rechter-commissaris.

Na het steekincident heeft de politie een sporenonderzoek uitgevoerd op de Nieuwestad, en aansluitend ook een buurtonderzoek. Het sporenonderzoek in de omgeving van de Nieuwestad heeft DNA opgeleverd van slachtoffer maar ook van vermoedelijk twee van de verdachten.

Recherche-onderzoek

Er is een uitgebreid recherche-onderzoek geweest. Daarbij zijn beschikbare beelden van bewakingscamera’s op diverse plekken in het centrum bekeken. Niet alleen op straat maar ook beelden in horecagelegenheden. Helaas leverden de camerabeelden geen resultaat op.

En er is uitgebreid onderzoek gedaan op de diverse sociale media zoals Facebook en Snapchat. Daarbij is informatie nagetrokken vanuit het politieteam Leeuwarden en van getuigen en betrokkenen die informatie hebben aangedragen. Al deze puzzelstukjes leverden een steeds completer beeld op. Dat leidde op 17 januari tot de eerste twee aanhoudingen.

Het slachtoffer is inmiddels grotendeels hersteld van zijn verwondingen. Het dossier gaat binnenkort naar het Openbaar Ministerie dat besluit over het vervolgingstraject.