Jeugdig tweetal met 'nep-betaal-app' licht verkopers op

Aangiften uit hele land

Agenten kwamen de verdachten op het spoor, nadat uit verschillende plaatsen in Nederland aangiften binnenkwamen van internetoplichting. De verdachten gingen berekenend, planmatig en gewiekst te werk.

De twee reageerden als geïnteresseerde kopers op een verkoopsite waar particulieren elektronica en andere waardevolle goederen te koop aanbieden. Nadat de verdachten telefonisch een afspraak maakten met de verkoper, wonnen ze hun vertrouwen door direct de koper te bezoeken en de koop af te sluiten.

'Nep-betaal-app'

Echter toen de koop tot stand kwam, maakten de verdachten via een 'nep-betaal-app' van een bekende Nederlandse bank zogenaamd het geld over naar de verkopers. De verdachten lieten de geplande transactie zien, zodat de nietsvermoedende verkopers het vertrouwen hadden dat het geld echt werd overgemaakt. Nadat de kopers vertrokken, kwamen de slachtoffers er achter dat er geen geld was overgemaakt en dat ze opgelicht waren.

Eind 2016 startte de politie het onderzoek nadat agenten goederen aantroffen in een auto die via deze oplichtingstruc waren ‘gekocht’. De recherche verzamelde meerdere aangiften van soortgelijke zaken. Uit dit politieonderzoek kwam de identiteit van de twee aangehouden verdachten naar voren.

Beiden worden door de recherche gehoord. Rechercheurs doorzochten de woningen van de twee in Utrecht en troffen daar contant geld aan, een onrechtmatig verkregen telefoon, sieraden, drugs en een boksbeugel. Agenten namen deze goederen in beslag. Woensdag 8 maart worden de verdachten voorgeleid voor de rechter-commissaris.