Mogelijk verband tussen moordpogingen Oss en Berghem

Op woensdag 1 april 2015 rond 20.15 uur werd in een woning aan de Narcishof in Oss de bewoonster beschoten. De vrouw raakte lichtgewond. De schutter verliet hierna de woning. Maandagochtend werd hiervoor een 45-jarige man aangehouden in een TBS-instelling in Venray, waar hij vastzat voor een gewapende overval.

Berghem

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli 2016 werd na een verjaardagsfeestje in Berghem een 28-jarige vrouw uit Oss van dichtbij in haar hoofd geschoten op de parkeerplaats achter zalencentrum De Merx aan de Burgemeester van Erpstraat. De vrouw overleeft de moordaanslag. De politie heeft in die zaak nog niemand aangehouden.

Persoonsverwisseling

Al gauw na de liquidatiepoging in Berghem waren er geruchten dat er sprake was van een persoonsverwisseling. De recherche heeft meerdere scenario’s uitgebreid onderzocht en gaat er op basis van het onderzoek vanuit dat de aanslag in Berghem inderdaad niet gericht was op de 28-jarige vrouw uit Oss, maar voor de vrouw die in 2015 werd beschoten in haar woning.

Belangrijke sporen

In de zaken heeft de politie uitgebreid onderzoek verricht en belangrijke sporen veiliggesteld, waar de politie in deze fase van het onderzoek niet verder op ingaat. Het onderzoek naar de schietincidenten gaat daarom onverminderd verder en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Nieuwe informatie

Om meer helderheid te krijgen in beide zaken is nieuwe informatie voor het rechercheteam essentieel. De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de achtergronden, maar daarover hun mond houden. Daarom doet het team een nieuwe oproep aan iedereen die meer weet om zich te melden bij de politie, desnoods anoniem.