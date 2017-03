Stuntman raakt gewond na sprong van 60 meter bij RAI

Bij een stuntpoging in Amsterdam is een gewonde gevallen. Het slachtoffer sprong bij de RAI in een wereldrecordpoging van een 60 meter hoge reclamezuil af, maar kwam verkeerd terecht.

Het 25-jarige slachtoffer sprong als tweede van de in totaal vijf springers. De eerste springer landde correct in het landingskussen ​van 15x15x5 meter groot, maar voor het slachtoffer pakte de landing verkeerd uit. Volgens ooggetuige bleef hij stil in het kussen liggen. Hij zou op zijn nek en arm zijn geland en vermoedelijk een arm hebben gebroken.

Een woordvoerder van de RAI zegt tegenover de Telegraaf dat het slachtoffer door „overrotatie” gewond is geraakt. Hij had na de landing last van zijn armen en werd volgens standaardprocedure gestabiliseerd en is ter observatie naar het ziekenhuis overgebracht. ''Hij maakt het na omstandigheden goed''.

Het slachtoffer en de andere sprongatleten maakte deel uit van BigAirBag. Ze waren voor hun stunt speciaal naar de hoofdstad afgereisd om de nieuwe sport Street Diving onder de aandacht brengen tijdens de Funsports Xperience, die deel uitmaakt van de HISWA Amsterdam Boat Show die deze week in de RAI is.