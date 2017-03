Grote brand in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord is dinsdagochtend een grote brand in een autobedrijf uitgebroken. Brandweer heeft veel eenheden ter plaatse om uitbreiding te voorkomen.

De brandweer is met veel materiaal uitgerukt en is van alle kanten bezig om uitbreiding te voorkomen. Een naastgelegen leverancier van schoonmaakproducten loopt gevaar ook ten prooi te vallen aan de vlammen. De brandweer heeft via Twitter gewaarschuwd dat mensen uit de rook moeten blijven. Of bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is vooralsnog niet duidelijk. Er is een meetploeg ter plaatse. Voor zover nu bekend is niemand bij de brand gewond geraakt. De brand gaat gepaard met een hoop rookontwikkeling. In heel Amsterdam is een zwarte rookpluim te zien.