Aanhoudingen voor afpersing, afdreiging, chantage en mishandeling na contact via dating-apps en sites

De verdachten kwamen met hun slachtoffers in contact via verschillende dating-apps en/of sites die zich richten op homoseksuele mannen.

De verdachten dwongen onder meer hun slachtoffers om voor hen een behoorlijk hoog geldbedrag op te nemen. Wanneer de slachtoffers zich niet aan deze afspraak hielden, zouden de verdachten de seksuele escapades van de slachtoffers wereldkundig maken. Ook zijn twee mannen het slachtoffer geworden van mishandeling. In totaal zijn er, tot nu toe, 15 aangiften binnengekomen bij de politie.

Haarlem

Bij de politie Kennemerland zijn 7 aangiften van mannen in de leeftijd van 43 tot en met 76 jaar binnengekomen. Alle incidenten speelden zich af in Haarlem. Op basis van de aangifte van een 48-jarige man, startte politie in de zomer van 2016 een onderzoek. In dit onderzoek zijn uiteindelijk de 6 andere aangiften meegenomen. Op 20 februari kon er naar aanleiding van dit onderzoek een 19-jarige man uit Lelystad worden aangehouden. Een dag later volgt er nog een aanhouding, ditmaal van een 17-jarige jongen uit Lelystad. Op donderdag 23 februari zijn de mannen uit de Lelystad voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zijn beiden in voorlopige hechtenis gesteld.

Alkmaar

Bij de politie Noord-Holland Noord kwamen 8 aangiften binnen van mannen in de leeftijd van 17 tot en met 45 jaar. Alle incidenten vonden plaats in Alkmaar. De politie startte haar onderzoek naar aanleiding van een aangifte van een 43-jarige man.

Op 14 februari houden agenten twee mannen aan in de leeftijd van 22 en 23 jaar uit Alkmaar. Zij worden in elk geval verdacht van één van de acht incidenten. Een kleine week later, op 20 februari, wordt er nog een verdachte aangehouden op verdenking diezelfde en nog een tweede zaak. Dit betreft een 20-jarige man uit Alkmaar. Het onderzoek is nog in volle gang. Alle verdachten zitten in voorlopige hechtenis.