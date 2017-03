Automobilist rijdt sloot in na poging om aan politie te ontkomen

Een 24-jarige automobilist uit Gouda is dinsdag 7 maart omstreeks 02.45 uur, na een poging om aan de politie te ontkomen, in een sloot gereden.

De Gouwenaar reed over de Sportlaan en ging er met hoge snelheid vandoor, vermoedelijk na het zien van de politie. De agenten hadden net hun voertuig gekeerd om de bestuurder te controleren. De bestuurder sloeg linksaf de Marathonlaan in en reed even later linksaf de Voorwillenseweg op in de richting van de Joubertstraat. Op de Voorwillenseweg schampte het voertuig drie bomen en een lantaarnpaal en reed al slingerend het water in aan de rechterzijde van de weg.

De bestuurder klom zelf uit de auto en probeerde weg te rennen richting de Joubertstraat. Hij werd echter al snel aangehouden. Duikers van de brandweer zijn ter plaatse gekomen om te zoeken naar eventuele andere inzittenden. Er werd niemand aangetroffen. De politie maakt proces-verbaal op.