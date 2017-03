'Metromug' houdt ook 's winters huis

De mug weet steeds vaker toe te slaan. Werden we een aantal jaren geleden alleen in de zomer nog ons bed uitgejaagd door aanhoudend gezoem, nu gebeurt dat ook in de winter.

Uit onderzoek van Wageningen University is de mug die ons nu al lastig valt het ‘tweelingzusje’ van de welbekende huissteekmug.

Wageningen University krijgt sinds de laatste jaren regelmatig vragen over muggenoverlast in de winter. Er zijn in Nederland een aantal soorten steekmuggen die in de winter actief blijven en dus bloed blijven zuigen. Er is de Culex pipiens pipiens, die inderdaad een winterslaap houdt. Maar er is óók de Culex pipiens molestus, zeg maar het tweelingzusje, die de héle winter door steekt.

''Metromug''

Deze mug is eerder op ondergrondse plekken aangetroffen, zoals in de metro in Amsterdam, en gaat niet zoals de huissteekmug in winterrust. Deze mug heeft bovendien, in tegenstelling tot de huissteekmug, een sterke voorkeur voor bloed van zoogdieren in plaats van vogels. Op grond van haar uiterlijk is ze niet te onderscheiden van de huissteekmug. De molestus-variant is alleen met recentelijk beschikbaar gekomen DNA-analysetechnieken van de gewone huissteekmug te onderscheiden.

Muggenradar

De onderzoekers van Wageningen University roepen het publiek op om muggen die in de wintertijd actief zijn, te vangen, een melding daarvan door te geven op Muggenradar.nl, en de mug met een unieke code toegekend door Muggenradar, (gratis) op te sturen.