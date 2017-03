Onbekenden gooien in Heemskerk ruiten bus in

Onbekende(n) hebben maandagavond laat een bus met stenen bekogeld in Heemskerk. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor.

De politie zoekt getuigen van de vernieling in Heemskerk. Maandagavond rond 23.20 uur werd een bus bekogeld met stenen. Dit gebeurde op de Beethovenstraat in Heemskerk. Door het gooien met stenen sneuvelden een aantal ruiten. De bus was op dat moment leeg. De buschauffeur heeft niet gezien wie de stenen heeft gegooid. De politie zoekt getuigen.