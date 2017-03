Man in Arnhem op straat beschoten

In de wijk Malburgen in Arnhem is disndagochtend vroeg een 27-jarige Arnhemmer beschoten. De man raakte daarbij niet levensgevaarlijk gewond maar ligt wel in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek.

Vanochtend vroeg werd bij de politie gemeld dat er een schietincident zou zijn geweest in de wijk Malburgen in Arnhem. Het slachtoffer bleek te zijn opgenomen in het ziekenhuis met een schotwond in een van zijn ledematen. Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft voorgedaan, maar het incident moet rond 06.00 uur hebben plaatsgevonden in de omgeving van de Zeegsingel, Wikkestraat en Fluitekruidstraat. De politie doet daar een buurt- en sporenonderzoek. Verder gaan rechercheurs met het slachtoffer in gesprek om van hem te horen wat er is gebeurd.