Automobilist aangehouden voor rammen huizen in Wildervank

Twee huizen zijn maandagavond beschadigd geraakt bij een ongeluk in Wildervank. De bestuurder is korte tijd later aangehouden.

De bestuurder heeft eerst een auto geramd en vervolgens twee woningen geraakt. De politie spreekt van een grote ravage. Ook raakten drie andere auto's raakte bij het ongeluk beschadigd. De bestuurder sloeg na het ongeval, dat plaatsvond aan de J. Kammingastraat, op de vlucht. Hij werd korte tijd later door de politie aangehouden. De bestuurder bleek gewond te zijn geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed van hem afgenomen, om te onderzoeken of hij had gedronken.

Bij een van de woningen is de voorgevel zwaar beschadigd. In de woningen raakte niemand gewond. Getuigen melden dat één van de woningen op instorten staat. De brandweer heeft de woning gestut.