A9 krijgt vier rijbanen per rijrichting tussen Badhoevedorp en Holendrecht

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Ter hoogte van Amstelveen komt de snelweg verdiept te liggen. Met twee overkappingen worden Amstelveen Zuid en Noord met elkaar verbonden.

Minister Schultz: “Met dit Tracébesluit zetten we opnieuw een belangrijke stap voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer in de noordelijke Randstad. We verbeteren hiermee ook de leefbaarheid in Amstelveen: het wordt stiller en schoner.”

De aanpak van de A9 bij Amstelveen maakt deel uit van het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De snelweg gaat van drie naar vier rijstroken per richting en komt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept te liggen. Ter hoogte van het Oude Dorp en ter hoogte van het Stadshart komt er een overkapping. Op andere plaatsen langs de weg plaatst Rijkswaterstaat geluidsschermen, in totaal over een lengte van 12 kilometer. Het werk start naar verwachting in 2019. De extra rijstroken komen in de periode 2024-2026 beschikbaar voor de weggebruikers.

Wethouder Herbert Raat van de gemeente Amstelveen: “Dit is een mooi resultaat voor Amstelveen. Met het huidige Tracébesluit verbetert niet alleen de bereikbaarheid van de regio, maar ook die van Amstelveen omdat verschillende afslagen behouden blijven. Daarnaast investeert de gemeente 40 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen, waaronder de verdiepte ligging, de twee overkappingen, een viaduct en groene geluidschermen. De groene uitstraling van Amstelveen wordt hiermee nog meer versterkt.”

In de periode van 21 maart tot en met 2 mei 2017 ligt het Tracébesluit 2017 ter inzage, onder meer in het Raadhuis in Amstelveen en bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord in Haarlem.