ANWB Alarmcentrale: meer hulp aan wintersporters

De ANWB Alarmcentrale heeft van december 2016 tot en met 5 maart 2017 ruim 1500 onfortuinlijke wintersporters geholpen. Dat zijn er ruim 200 meer dan vorig jaar. De afgelopen winterperiode gingen meer mensen op wintersportvakantie waardoor het een stuk drukker was op de pistes

Alarmcentrale ontstaan doordat mensen zijn aangeskied of ten val kwamen omdat zij schrokken van andere wintersporters die hard voorbij kwamen. De meeste wintersporters meldden zich met knieletsel of met beenfracturen.

In de top vijf van meest voorkomende wintersportletsels is een verschuiving opgetreden. De nummer één blijft kniebandletsel, gevolgd door meldingen van enkel- onderbeen- of kniefracturen. Nieuw op plek drie zijn de fracturen van het scheenbeen. Op plek 4, net als vorig jaar, staan sleutelbeenfracturen. De bovenarmfracturen die vorig jaar nog op nummer 5 stonden zijn dit jaar verdrongen door bekkenfracturen. Letsels aan pols, onderarm en elleboog zijn eveneens uit de top vijf verdwenen.

De top vijf van meest voorkomende wintersportletsels 2016-2017:

1. Kniebandletsel

2. Fracturen van enkel, onderbeen of knie

3. Fracturen van scheenbeen en kuitbeen

4. Sleutelbeenfracturen

5. Bekkenfractuur

De meeste meldingen kwamen uit Oostenrijk, dat voor Nederlanders het meest favoriete wintersportland is, gevolgd door Frankrijk en Zwitserland.

Bijna 50 patiënten kwamen met een gipsvlucht terug naar huis. Ook wordt veel gebruik gemaakt van een ligtaxi of een ambulance. Verreweg de meeste wintersporters keerden echter met het eigen vervoer huiswaarts.