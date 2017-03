Bezoek aan dierenasiel door Wilders gaat niet door

Het bezoek aan een dierenasiel in Zaandam door PVV-leider Geert Wilders gaat niet door. Een woordvoerder van de PVV heeft gezegd dat het asiel het bezoek geannuleerd heeft omdat men vreest voor de veiligheid van de medewerkers.

Het zou volgens de zegsman te maken hebben met een tegendemonstratie door antifascisten. Volgens de NOS wil het asiel zelf niet reageren om het bezoek van Wilders dat niet doorgaat.

De gemeente Zaanstad laat in een reactie aan de NOS weten dat zij slechts op de hoogte is gesteld van het bezoek door Wilders en het dat het uiteindelijk niet doorgaat. Van een tegendemonstratie van antifascisten was bij de gemeente niets bekend.

Via Twitter laat Wilders weten: ‘De antifascisten zijn de fascisten van nu’.