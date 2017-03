Boete van 2.500,- euro voor kinderarts voor dood 10-jarige jongen

De jongen is in mei 2013 in het ziekenhuis waar zij toen als kinderarts werkte, opgenomen met hoofdpijn, die al ruim twee dagen duurde. De kinderarts dacht aan een specifieke vorm van migraine. De klachten van de jongen verergerden en de jongen vertoonde in de loop van de tweede dag van zijn ziekenhuisopname verschijnselen die zouden kunnen duiden op iets anders dan migraine. Desondanks liet de kinderarts geen CT-scan van de hersenen maken. Hierdoor werd niet gezien dat zijn hersenen ingeklemd waren geraakt. Toen dat wel werd opgemerkt, was het eigenlijk al te laat. Het proces was toen al zo ver, dat het leven van de jongen niet meer te redden was. De rechtbank is daarom van oordeel dat de kinderarts schuldig is aan de dood van de jongen.

Geldboete

De rechtbank is het met de officier van justitie eens dat er geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. Een taakstraf is om praktische redenen - de kinderarts woont en werkt tegenwoordig in Suriname - moeilijk uitvoerbaar. Wat dan resteert is een geldboete.



De officier van justitie heeft geëist om de kinderarts een boete van 5.000 euro op te leggen en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat de rechtbank de mate van schuld van de kinderarts lager inschat dan de officier van justitie komt de rechtbank uit op een lagere geldboete. De kinderarts moet 2.500 euro betalen. De rechtbank ziet ook af van het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf, want de rechtbank is er niet bang voor dat de kinderarts nog eens zo’n fout zal maken.