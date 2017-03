Man in Suriname aangehouden voor schietincident Noordeloos

Vorige week woensdag is in Suriname een verdachte aangehouden voor een schietpartij in december 2016 waarbij twee mannen op de Middenweg in Het Zuid-Hollandse Noordeloos werden beschoten. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

'Onderzoek leidde naar een 31-jarige man die in Suriname verblijft en dus woensdag 1 maart in Suriname is aangehouden. Het onderzoeksteam is in afwachting van zijn uitlevering', aldus de politie.

Twee personen in weiland neergeschoten

Een automobiliste die in de nacht van zaterdag 10 december 2016 langs een weiland in Noordeloos reed, zag iets in de berm liggen. Er bleek een neergeschoten man te liggen. Verderop in het weiland werd nog een tweede neergeschoten man aangetroffen.

Slachtoffers zelf geen verdachten meer

De twee mannen werden overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers, twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar, waren op dat moment nog niet in staat om te vertellen wie hen heeft neergeschoten en waarom. Omdat nog veel onduidelijk was en alle scenario’s open lagen, werden de slachtoffers enige tijd zelf ook aangemerkt als verdachte. Inmiddels zijn ze dat niet meer.

Uitleveringsverzoek

Uit het onderzoek bleek dat een 31-jarige man, die in Suriname verblijft, als verdachte van de schietpartij kon worden aangemerkt. Deze man is – op verzoek van de Rotterdamse zaaksofficier van justitie - op woensdag 1 maart door de Surinaamse politie aangehouden. Het onderzoeksteam is in afwachting van zijn uitlevering, zodat hij in Nederland berecht kan worden.