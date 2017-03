'In Franse dierentuin afgeslachte neushoorn kwam oorspronkelijk uit Burgers' Zoo'

Het nieuws dat dinsdag bekend werd dat in een Franse dierentuin vlakbij Parijs een neushoorn door stropers is gedood en met een kettingzaag ontdaan van zijn hoorn is bij Burgers' Zoo met verbijstering ontvangen. Dit meldt Burgers' Zoo dinsdag.

'Tot onze grote verbijstering hebben we vanmiddag het schokkende bericht ontvangen dat breedlipneushoorn Vince in de Franse dierentuin van Thoiry is gedood door misdadigers omwille van zijn hoorn. Vince werd op 22 september 2012 in ons park geboren en is op 9 maart 2015 op transport gegaan naar Frankrijk', aldus Burgers' Zoo.

Ongeloof en verslagenheid

Alle medewerkers van Burgers' Zoo, en met name de mensen die Vince jarenlang verzorgd hebben, zijn verbijsterd over deze brute slachtpartij en hebben met grote verslagenheid gereageerd op deze trieste gebeurtenis.

Ingebroken

Stropers zijn maandagavond de Franse dierentuin binnengedrongen door een toegangsdeur aan de achterkant van het park te forceren en hebben de vijf jaar oude neushoorn doodgeschoten en van zijn hoorn ontdaan. De gedode neushoorn werd dinsdagochtend door de hevig geschrokken verzorgers gevonden.