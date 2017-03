Balkons 160 woningen in Breda blijken levensgevaarlijk

In Breda zijn alle flats in de buurt van het Brabantpark dinsdagavond met spoed afgezet met hekken.

Dat heeft alles te maken met de balkons die volgens woningstichting WonenBreburg onveilig zijn. Inwoners zijn met een brief gewaarschuwd om hun balkons niet te betreden. Zelfs spullen die op het balkon staan, mogen niet worden weggehaald. Dit meldtWonenBreburg op de website.

160 appartementen

Het gaat om 160 appartementen in zes straten Dit geldt voor Agaatstraat 33 t/m 41C, Jadestraat 26 t/m 48C, Beverweg 48 t/m 56C, Mgr. Leijtenstraat 68 t/m 76C, Smaragdstraat 34 t/m 56C en Turkooishof 132 t/m 140C. WonenBreburg heeft steekproefsgewijs een onderzoek verricht naar de constructie van de balkons. Aanleiding hiervoor was het gepland onderhoud aan de balkonplaten. Uit het rapport blijkt dat de woningstichting de veiligheid op de balkons op dit moment niet kan garanderen. Daarom worden de bewoners dan ook verzocht de balkons per direct niet meer te betreden!

WonenBreburg sluit niet uit dat balkons naar beneden kunnen komen, ook als ze niet worden gebruikt.

Tijdelijke oplossing

De woningstichting streeft ernaar de balkons zo snel als mogelijk weer bruikbaar te maken. Dit zal in eerste instantie met een tijdelijke oplossing zijn: vanaf woensdag 8 maart plaatst de aannemer ondersteuningspalen onder elk balkon. Dinsdag 21 maart is hij klaar. Daarna kunnen de balkons weer veilig gebruikt worden. Dan gaan ook de hekken rond de flat weer weg.

WonenBreburg onderzoekt de mogelijkheden voor de definitieve oplossing. Zodra daar meer over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd.