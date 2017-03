'Totale studieschuld studenten en oud-studenten nu al 17,9 miljard'

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft woensdag een Nationale Studieschuldmeter gelanceerd. Hierop is te zien dat de miljarden schuld oploopt. Voorzitter Jan Sinnige van ISO in het AD: 'De verwachte stijging voor aankomend jaar is ongeveer 55 euro per seconde.' Uit cijfers van DUO blijkt dat de totale studieschuld aan de overheid 5 jaar geleden nog op 12 miljard stond.

Betalingsachterstand

In 2015 schreef de NOS al dat ruim een op de vijf oud-studenten die hun studieschuld moeten afbetalen een betalingsachterstand heeft. Van de wanbetalers reageert meer dan 60 procent niet op aanmaningen en die krijgen de deurwaarder op de stoep. In juni van 2015 moesten bijna 595.000 oud-studenten een studieschuld afbetalen. Van hen hadden er ruim 122.000 een betalingsachterstand. Dat zijn er bijna 30 procent meer dan in 2012.

Leenstelsel

ISO-voorzitter Sinnige vraagt zich af of studenten wel genoeg terugzien van hun investering Tegen de NOS 'Met de invoering van het leenstelsel zal de investering alleen maar groter worden, maar we twijfelen of zich dat gaat terugbetalen voor studenten.' Uit cijfers die door de NOS werden opgevraagd blijkt dat de totale schuld in 2015 12 miljard euro was. En dat was nog voor het leenstelsel.' Volgens het ISO moet een nieuw kabinet drie belangrijke maatregelen nemen: het collegegeld moet bevroren worden, het geld dat de overheid krijgt door de afschaffing van de basisbeurs moet in het hoger onderwijs blijven en informatie over studies moet eerlijker en transparanter. Sinnige vindt dat studenten precies moeten weten hoe het programma van een studie eruitziet en wat de arbeidsmarktkansen zijn.