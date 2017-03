Grootschalige controle op Recreatiepark Anloo

Vanochtend om 7.30 uur is de gemeente Aa en Hunze een controledag gestart op Recreatiepark Anloo, samen met de politie, Belastingdienst, Werkplein Drentsche Aa (sociale dienst), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de SVB en het UWV.

Diverse signalen wijzen er op dat er mogelijk sprake is van onregelmatigheden ten aanzien van de openbare orde en veiligheid, sociale problemen, fraude en openstaande boetes en belastingaanslagen. Tijdens de controledag zullen de toezichthouders nagaan of de wet- en regelgeving op het park worden nageleefd.

Veiligheid

De gemeente Aa en Hunze vindt een veilige en leefbare situatie, waarin het goed recreëren is, op alle vakantieparken in de gemeente van het allergrootste belang. Om dit te waarborgen zet de gemeente deze gezamenlijke actie in. Zo krijgt de gemeente beter zicht op welke personen op het park verblijven en onder welke omstandigheden.

Hele dag

De controledag zal naar verwachting de hele dag duren. De beheerder is op de hoogte gebracht bij de start van de controledag. Recreatiepark Anloo heeft een oppervlakte van circa 6 hectare en telt circa 270 standplaatsen.