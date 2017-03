Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen.

In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande.

Ook de Raad van State heeft ingestemd met het besluit van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Blok (Veiligheid en Justitie) voor het instellen van een breed wettelijk moratorium. Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het zogenoemde moratorium kan helpen als het schuldhulpverleners niet op een gewone manier lukt om regelingen te treffen met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers. Het stil zetten van de stroom invorderingsmaatregelen kan een schuldenaar met hulp van schuldhulpverlening de kans geven om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele situatie te komen. Van daaruit kunnen dan betalingsafspraken worden gemaakt.

Volgens Klijnsma is de mogelijkheid om een adempauze in te lassen voor mensen met schulden een belangrijke stap. Zeker in combinatie met het vereenvoudigen van de beslagvrije voet, waardoor het bestaansminimum voor schuldenaren is verzekerd. 'Dat zijn belangrijke hulpmiddelen waardoor mensen die grote schulden hebben weer vooruit kunnen kijken en kunnen bouwen aan hun toekomst.'