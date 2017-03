'Ouders mishandelde peuter Lisa (3) voor de rechter'

Justitie vermoedt dat het meisje als peuter (3) in 2015 een half jaar zwaar is mishandeld. De moeder (45) en haar toenmalige vriend (36) zouden haar niet alleen hebben geknepen en geslagen, maar ook buiten in de winterkou hebben gezet en daarna natgegooid. Ook bonden ze haar vast met ducttape en wikkelden dat om haar hoofd. Dit melden verschillende media woensdag.

De man en de vrouw hebben inmiddels geen relatie meer, sinds de moeder aangifte deed tegen de man, zo weet het AD. De bal rond Lisa ging aan het rollen toen een bewoner uit Het Broek, een volkswijk iets buiten het centrum van Arnhem, op een koude najaarsdag in 2015 een jong meisje in de tuin van de achterburen ziet staan. Alleen gekleed in een onderbroek. Hij ziet ook nog eens hoe het meisjewater over zich heen krijgt gegooid. Daarop schakelt hij de politie in. Er blijkt dan dat er veel meer aan de hand is.

Volgens de moeder gaat het nu goed met Lisa. Tegen het AD: 'Ze is bij mij thuis, gaat naar school. Soms komen dingen terug en ligt ze wakker. Maar dankzij hulpdiensten is ze de goede weg ingeslagen.' Een psycholoog adviseert de moeder met haar dochter begeleid te laten wonen, omdat het risico dat het in de toekomst misgaat blijft bestaan.

De uitspraak van de rechtbank is over 14 dagen .