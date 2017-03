Motoragent gewond na aanrijding

Rond 20.00 uur raakte de agent op zijn dienstmotor betrokken bij een aanrijding met een auto.

Dit gebeurde op de Eerste Jan van der Heijdenstraat en het Sarphatipark. De motoragent kwam daarbij ten val en liep een breuk op in zijn bovenarm en zijn schouder raakte uit de kom.

Onderzoek en letsel

Specialisten van de dienst Verkeersongevallen Analayse van de eenheid Noord Holland, onderzoeken de toedracht van de aanrijding en wat er is gebeurd. De agent is opgenomen in een ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden redelijk. Het is mogelijk dat hij alsnog geopereerd moet worden aan de breuk in zijn arm.