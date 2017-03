OM eist gevangenisstraffen voor buiten zetten peuter in vrieskou

De moeder en haar toenmalige vriend stonden terecht voor een reeks mishandelingen tussen juli en december 2015, toen het meisje drie jaar oud was. In de voordracht somde de officier van justitie op welke methoden het tweetal toepaste om het meisje te straffen:

‘Zonder kleren aan buiten in de kou zetten en met water natspuiten, een doek in de mond proppen, peper in de ogen wrijven, hoofd en handen omwikkelen met duct tape, in het gezicht en op de billen slaan.’

De zaak kwam aan het rollen door de meldingen van bezorgde getuigen. Hierop werd hulpverlening ingeschakeld, maar deze werd aanvankelijk door de moeder geweigerd. Eind november 2015 deed de 45-jarige vrouw aangifte tegen de 36-jarige man. Tijdens het politieonderzoek dat volgde, werd de moeder zelf ook als verdachte aangemerkt.

Volgens het OM zijn beiden verantwoordelijk voor een deel van het geweld, en is er sprake van medeplegen. Bij medeplegen maakt het niet uit wie de handelingen heeft verricht.

De moeder heeft over de mishandelingen tegenover getuigen gezegd dat het meisje straf verdiende omdat ze gelogen had. Hiermee miskent de moeder volgens de officier van justitie een paar belangrijke eigenschappen van een driejarige: ‘Het geweten is in ontwikkeling, het besef van wat wel en niet mag, is nog niet vol ontwikkeld. Het duurt nog een tijd voordat een peuter zich aan regels kan houden. Een peuter ziet zichzelf als middelpunt en gaat de geleerde kennis soms ook in zijn eigen voordeel inzetten.’

In plaats van het meisje liefde, sturing en veiligheid te bieden, hebben de man en de vrouw zich schuldig gemaakt aan gruwelijke mishandelingen, aldus de officier van justitie. Op momenten dat hun partner betrokken was bij de feitelijke mishandeling, werd er ook niet ingegrepen.

Gezien de ernst van de feiten is een gevangenisstraf op zijn plaats, aldus de officier van justitie. Bij de strafeis tegen de moeder weegt mee dat zij nog steeds de zorg voor het meisje heeft. Ook heeft zij inmiddels hulpverlening aanvaard. Alles afwegende vindt de officier voor de vrouw een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk, passend. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zijn gedurende de proeftijd van vijf jaar diverse voorwaarden gesteld met betrekking tot behandeling en begeleiding.

De 36-jarige man was niet aanwezig bij de rechtszaak. Over zijn persoonlijke omstandigheden is weinig bekend, waardoor de officier hier ook geen rekening mee kan houden bij de strafmaat. Tegen hem werd een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist.

De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, doet op 22 maart uitspraak.